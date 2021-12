Bahia volta aos treinos e foca na Sul-Americana

O elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, 4, no Fazendão, depois do empate no Ba-Vi. Agora, o time principal do Tricolor foca na Sul-Americana, onde encara o Liverpool-URU, na Arena Fonte Nova, às 18h15, na quinta-feira, 7.

Como já é de praxe, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico realizaram apenas um trabalho regenerativo. Já os demais jogadores foram à campo no Fazendão e fizeram uma atividade técnica sob o comando do treinador Enderson Moreira.

Zagueiro tá de ‘molho’

O zagueiro Lucas Fonseca vai desfalcar o Bahia nas próximas partidas. No clássico contra o Vitória, o defensor deixou o campo no intervalo do jogo com dores na perna esquerda, realizou um exame de imagem para avaliar o grau da lesão e já está vetado dos embates desta semana.

Outra situação a ser avaliada é a do atacante Arthur, que também saiu do clássico Ba-Vi lesionado.

Equipe alternativa

O time sub-23 do Bahia se prepara para encarar o Atlético de Alagoinhas, quarta, 6, às 21h15, pela 4ª rodada do Baianão, já que a equipe principal só vai entrar em campo na quinta, diante do Liverpool-URU, na Sul-Americana.

E nas atividades desta segunda no Fazendão, o técnico Cláudio Prates comandou um trabalho tático e esboçou a provável formação que vai a campo no duelo com o Carcará: Fernando; Matheus Silva, Ignácio, Everson e Mayk; Fernando e Caio Mello; Clayton, Marco Antônio e Iago; Caíque.

