Bahia volta aos treinos de olho na final do Estadual

O elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 21. Liberados pelo departamento médico, o zagueiro Lucas Fonseca, o lateral esquerdo João Paulo Gomes e o atacante Henrique treinaram normalmente.

Já o centroavante Hernane, com dores no pé, segue em tratamento. Com o adiamento do jogo de ida da final do Baianão para 1º de maio, quando o tricolor enfrentará o Vitória, a comissão técnica decidiu dar folga ao elenco neste final de semana.

