Bahia volta aos treinos com duas ausências

A ressaca da festa do título do estadual parece ter deixado reflexos no elenco tricolor. O grupo de campeões voltou nesta terça-feira, 15, aos treinamentos no Fazendão com duas possíveis baixas para a partida de volta pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o Villa-Nova-MG. O jogo acontece na quinta, 17, às 21h, na Arena Fonte Nova.

O meia Anderson Talisca, eleito melhor jogador do estadual, voltou a sentir dor no tornozelo e não treinou. Outro que ficou no departamento médico foi o atacante Maxi Biancucchi, com cansaço muscular. Os atletas serão observados nos próximos dias para saber se terão condições de enfrentar o clube mineiro. Outra ausência foi o volante Fahel, liberado para resolver problemas particulares.

Em campo, os jogadores fizeram um trabalho tático de posse de bola. O lateral-esquerdo Ávine participou normalmente ao lado dos companheiros.

Apesar do fim do Baianão, o jogo de domingo ainda deve ser de festa para o Tricolor. Isso porque existe a chance de Bahia e Cruzeiro, campeão mineiro, realizarem a tradicional troca de faixas antes do encontro. O Esquadrão ainda não confirma.

Villa sem Mancini

Autor do gol da equipe mineira no jogo de ida, o meia Mancini não estará presente na partida de quinta. O destaque do time no estadual, com 7 gols, deixou o Villa-Nova e será reforço do América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro.

O veterano será a única baixa em comparação ao jogo passado. Curiosamente, a maior parte dos jogadores teriam os contratos encerrados na segunda, dia 14, mas a diretoria do clube mineiro conseguiu um aditivo de mais um mês para disputar a Copa do Brasil.

