Bahia volta ao batente e mira duelo com Ceará

Depois de arrancar o empate no clássico Ba-Vi, o elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 12, e iniciou a preparação para enfrentar o Ceará. A partida será realizada nesta quarta, 14, a partir das 20h (da Bahia), válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no domingo, 11, não foram para o campo e fizeram um trabalho regenarativo. Os demais atletas desceram para o gramado e participaram de um treino com bola sob o comando do técnico Enderson Moreira.

O meia Vinicius, recuperado de dores no joelho, e o atacante Gilberto, que também estava com uma lesão no joelho, foram as novidades na atividade. O zagueiro Everson e o meia Marco Antônio seguem na transição. Já o lateral Nino realizou tratamento no departamento médico. Nesta terça, 13, o grupo volta a treinar no Fazendão, às 15h.

