Bahia volta ao batente e já pensa no duelo com o Palmeiras

Após a derrota de sábado, 8, para o São Paulo e os dois dias de folga, o elenco do Bahia voltou ao batente, nesta terça-feira, 11, no Fazendão.

O início dos trabalhos para enfrentar o Palmeiras teve longa conversa com o técnico Enderson Moreira no auditório do CT tricolor. Depois, os jogadores passaram por treino físico, técnico e de finalizações nos campos.

O zagueiro Douglas Grolli, recuperado de dores na coxa, treinou normalmente. Já o lateral-direito Bruno, com o mesmo problema do defensor, ficou apenas na transição.

Nesta terça também foi dia de o centroavante Júnior Brumado brilhar pela Seleção Brasileira-Sub-20. No México, o Brasil derrotou a seleção da casa por 2 a 0, com gols do atacante tricolor e de Luan Cândido.

Marca e captação

O Bahia divulgou oficialmente a identidade visual da marca própria Esquadrão, que passará a fazer os uniformes do time, com lançamento previsto ainda para este mês.

Também nesta terça, o clube divulgou que teve aprovados três projetos para a formação de novos atletas na divisão de base. Assim, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, poderá captar R$ 11,7 milhões.

