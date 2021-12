Bahia volta ao batente e foca na decisão da Copa do Brasil

Os jogadores do Bahia se reapresentaram na tarde desta segunda-feira, 13, no Fazendão, após o triunfo sobre o América-MG, no domingo, 13, pelo Brasileirão. Sob comando do técnico Enderson Moreira, o elenco do Tricolor deu início à preparação para a partida decisiva contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Como já é de praxe, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Coelho realizaram uma atividade regenerativa na academia do clube. Já o restante do grupo fez um trabalho em campo reduzido.

As novidades do dia foram as presenças do meia Marco Antônio, recuperado de lesão no tonozelo, e do goleiro Douglas, que voltou a treinar sem restrições. Por outro lado, o meia Allione fez apenas um trabalho físico.

No fim das atividades, os jogadores realizaram um trabalho de finalizações. O elenco Tricolor volta aos treinos na tarde desta terça-feira, 14.

Retornos importantes

Para o confronto em São Paulo, Enderson contará com o retorno do volante Gregore, que estava suspenso no Brasileirão, e do lateral Léo, que ficou fora do jogo de ida das quartas.

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta quinta, 16, às 19h15, no estádio Pacaembu. Como o primeiro encontro entre os times terminou em 0 a 0, o time que vencer avança às semifinais da competição Em caso de novo empate, a decisão da vaga vai para a disputa de pênaltis.

