Bahia volta ao batente e foca em confronto pela Copa do Brasil

O elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 5, no CT Evaristo de Macedo, para tentar se reabilitar da derrota sofrida no fim de semana, pelo Nordestão. O Esquadrão de Aço recebe o Manaus, em confronto único, no Estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

​>>Veja tabela da Copa do Brasil 2021

Logo de cara, todos os atletas do elenco foram direcionados para a academia da Cidade Tricolor e deram início aos exercícios de força. Após a conclusão desta primeira etapa, os jogadores considerados titulares permaneceram na sala de musculação, onde deram sequência nas atividades físicas e ainda deram voltas em torno do gramado.

Sob o comando de Dado Cavalcanti, o restante do plantel participou de um treinamento técnico em campo reduzido, com foco na marcação pressão e o jogo apoiado. O treinador ainda aplicou um trabalho de transição, onde os atacantes precisavam realizar ultrapassagens para receber a bola e concluir. Antes do fim da etapa de preparação, o elenco ainda teve uma atividade específica com foco nos cruzamentos e finalizações.

O elenco do Tricolor volta ao batente nesta terça-feira, 6, na Cidade Tricolor, novamente no turno da tarde, onde irá concluir os trabalhos. Bahia e Manaus se enfrentam na noite de quarta-feira, 7, às 21h30. Em caso de empate, a classificação será decidida em cobranças de pênaltis.

