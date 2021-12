Bahia volta ao batente de olho no Paysandu

O elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quarta-feira, 1º, após o empate sem gols diante do Náutico, de olho na partida diante do Paysandu, na sexta, 3, às 19h15, na Fonte Nova, em Salvador.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no jogo contra o Náutico fizeram um treinamento regenerativo na academia e depois uma atividade no barril de gelo e na piscina aquecida. Os demais relacionados foram para o campo e participaram de um trabalho com bola com Doriva.

O zagueiro Lucas Fonseca, o atacante Thiago Ribeiro, e o meia Rômulo, já recuperado do estiramento, participaram da atividade. Regularizado, Moisés fez academia e nesta quinta, 2, poderá treinar normalmente.

Brasileiro Sub-20

O sub-20 do Bahia bateu o Vasco por 2 a 1 nesta quarta, em Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Manoel fez o primeiro, mas Jacó e Juninho viraram para o Tricolor, que ocupa o terceiro lugar do grupo C com quatro pontos. O time visita o Cruzeiro no próximo dia 14.

adblock ativo