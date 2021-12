Bahia volta ao batente de olho no duelo contra o Sport

O elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta terça-feira, 25, visando a partida contra o Sport, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo, 30, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a folga na segunda, o elenco voltou ao campo de treino do Fazendão. A novidade na atividade foram as presenças de Maikon Leite, Rodrigão e Wellington Silva. O primeiro participou normalmente dos treinamentos. Já os outros dois deram voltas em campo para aprimorar a parte física e podem virar opção para domingo.

O Tricolor está na 14ª colocação com 19 pontos. Depois do Sport, o Bahia enfrenta a Chapecoense, em Chapecó, e encerra o primeiro turno contra o São Paulo, na Fonte.

