Bahia volta ao batente de olho no duelo com Botafogo

Menos de 24 horas após o triunfo na estreia do Brasileirão, o Bahia não perdeu tempo e voltou ao batente na manhã desta segunda-feira, 29, visando a partida diante do Botafogo, válida pela 2ª rodada da competição. O jogo ocorre na próxima quinta, 2, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Dos atletas que estiveram no time titular, apenas o goleiro Anderson fez atividade com bola no Fazendão. Os demais fizeram um treino regenerativo. Sob o comando de Roger Machado, os reservas realizaram um trabalho técnico em campo reduzido.

O atacante Fernandão, substituído no primeiro tempo após uma pancada no rosto, trabalho com bola e, em seguida, fez um treino físico especial. Já o goleiro Douglas Friendrich e o volante Douglas Augusto, que ficaram de fora do jogo, treinaram normalmente com o restante do grupo.

