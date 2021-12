Bahia volta ao batente de olho no Altos-PI

O Bahia treinou na tarde desta quinta-feira, 28, para enfrentar o Altos-PI no sábado, 2, às 16h, em Teresina, pela Copa do Nordeste.

A novidade foi a volta do volante Yuri, após ser submetido a uma cirurgia no joelho. Outra boa notícia foi que um exame de imagem descartou lesão no volante Gregore. Ele fez um trabalho de recuperação na academia.

Os atletas realizaram um treino tático sob o comando técnico Enderson Moreira. Quem jogou mais de 45 minutos contra o Jacuipense fez um trabalho regenerativo na acadmeia do clube.

