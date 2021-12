Bahia volta ao batente de olho na estreia no Nordestão

O Bahia voltou ao batente na manhã desta quinta-feira, 19, para uma atividade focada no aprimoramento físico e técnico. A novidade ficou por conta da volta do zagueiro Tiago, que havia sido liberado para resolver problemas particulares, mas já retornou e participou do trabalho normalmente.

Na atividade, os atletas primeiro fizeram um treino de condicionamento, depois foram submetidos a um trabalho com bola.

O Tricolor se prepara para a estreia na temporada 2017. O primeiro desafio do time comandado pelo técnico Guto Ferreira será na próxima quinta-feira, 26, às 21h30 (horário da Bahia), diante do Fortaleza, no Castelão, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Logo depois, o time já pega o Jacobina, no domingo, 29, pela estreia do Campeonato Baiano, no estádio de Pituaçu, às 18h30.

