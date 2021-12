Pressionado pela torcida depois dos dois jogos sem triunfo, o Bahia acabou com o jejum na noite desta sexta-feira, 3, ao vencer o Paysandu por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na abertura da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Estadão Conteúdo Bahia volta a vencer e faz as pazes com a torcida

O grande destaque do jogo foi o golaço de bicicleta anotado pelo meia Danilo Pires - Hernane e Régis, ambos de pênalti, também marcaram. Ao fazer as pazes com a vitória e com o seu torcedor, o Bahia chegou aos 11 pontos e vai dormir entre os primeiros colocados.

A diferença para o Vasco, que entra em campo neste sábadom, 4, é de apenas dois. Ainda sem ganhar longe de Belém (PA), o Paysandu estacionou nos cinco pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo na próxima terça, 7, pela sétima rodada. O Bahia enfrenta o Goiás às 21h30, no Serra Dourada, em Goiânia, enquanto o Paysandu recebe o Náutico às 19h15, no estádio da Curuzu, em Belém.

O jogo

O primeiro tempo do duelo desta sexta-feira começou bastante movimentado, com os dois times criando oportunidades por meio de Renato Cajá e Ricardo Capanema. Quando a torcida do Bahia começava a mostrar insatisfação, o time abriu o placar aos 35 minutos. Hayner cruzou, Lucas afastou mal e Danilo Pires marcou de bicicleta.

O Paysandu esboçou uma pressão nos primeiros minutos do segundo tempo e quase empatou com Rafael Costa e Alexandro, mas quem balançou as redes foi o Bahia. Aos 19, Emerson derrubou Régis dentro da área e foi expulso. Hernane bateu com paradinha e ampliou.

Depois de desperdiçar uma chance incrível, Régis se redimiu aos 42, também de pênalti, desta vez sofrido por Luisinho.

