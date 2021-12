Bahia volta a treinar no Fazendão após classificação à semi

Depois da segunda-feira de folga, o elenco tricolor voltou a treinar na tarde desta terça, 19. Enderson Moreira fez um trabalho tático, onde começou a esboçar a provável equipe titular que enfrenta o Atlético de Alagoinhas nesta quinta, 21, às 19h15, na Arena Fonte Nova, pela semifinal do Baianão.

Durante uma atividade tática em campo reduzido, o treinador colocou Flávio; Ernando, Jackson e Moisés; Elton e Douglas Augusto; Élber, Ramires e Arthur Caíke; Fernandão. Estes atletas jogaram contra cinco reservas.

Lucas Fonseca foi poupado por causa do cansaço muscular e Nino Paraíba, desfalque contra o Jequié, fez um treino físico.

Promoção de ingressos

O Bahia fez promoção de ingressos para o primeiro duelo da semifinal. De acordo com o clube, o novo setor, intitulado "Cadeira Sul", terá o valor de R$ 25.

As entradas podem ser adquiridas pelo site da Arena e nos balcões autorizados e lojas do oficiais do Tricolor. (confira abaixo). A limitação é de quatro bilhetes por pessoa.

