Bahia volta a Salvador e já treina no Fazendão

Após cinco dias treinando em Porto Seguro, a delegação do Bahia retornou para Salvador na manhã desta quarta-feira, 13, e já trabalhou no campo principal do Fazendão. O tricolor baiano se prepara para enfrentar o Sampaio Corrêa nesta sexta-feir, 15, às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Guto Ferreira comandou um treinamento tático na primeira parte do treinamento. Depois, treinou bolas paradas com a equipe. O goleiro Marcelo Lomba, já recuperado de uma fissura no tórax, treinou com o preparador Thiago Mehl.

Equipe relacionada

Guto Ferreira divulgou a equipe que vai viajar para o Maranhão. A novidade é o meia Régias, que volta após se recuperar de uma contusão. As ausências são de Marcelo Lomba, que está se recondicionando, e Douglas Pires, que sentiu dores no joelho em Porto Seguro.

Os jogadores relacionados para a partida foram:

Goleiros - Felipe e Jean

Laterais - João Paulo, Marlon, Moisés e Tinga

Zagueiros - Eder, Jackson e Lucas Fonseca

Meio-campistas - Feijão, Gustavo Blanco, Juninho, Paulo Roberto, Régis e Renato Cajá

Atacantes - Edigar Junio, Hernane, Luan, Luisinho e Zé Roberto



