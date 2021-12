Bahia volta a perder gols e só empata com o Paraná

Num verdadeiro 'replay' do que aconteceu nos últimos três jogos do Bahia, o Tricolor voltou a ser muito superior que seu adversário em campo, criou muitas chances de gol, mas não conseguiu sair de campo com o resultado esperado. Na tarde deste sábado (21/05), em Curitiba, foi a vez do Paraná segurar a 'onda' do Esquadrão, que volta para Salvador com um empate em 0 a 0 na bagagem.

O ponto conquistado fora de casa deixa o Bahia com 4 pontos na tabela de classificação, na 4ª posição da Série B, empatado em todos os critérios com Goiás e Luverdense. O Tricolor volta a campo pelo torneio na quarta-feira (25/05), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em, jogo isolado da 3ª rodada, que ocorre toda na terça-feira.

Para este confronto, é possível que o técnico Doriva já possa contar com as presenças dos atacantes Hernane e Edigar Junio, já recuperados das lesões que os deixaram de fora nos últimos jogos.

O jogo

O Bahia começou o jogo com os retornos de Paulo Roberto, Lucas Fonseca e Danilo Pires ao time, além da surpreendente volta de Hayner à equipe titular, no lugar de Tinga.

As mudanças não fizeram muito efeito no comportamento do time, que seguiu bem postado defensivamente, e com o mesmo desempenho irregular no ataque, sem conseguir fazer os gols nas chances criadas.

O primeiro tempo foi equilibrado e truncado, com as duas melhores oportunidades de abrir o marcador para o esforçado e pouco inspirado Paraná. Na primeira, aos 33, Lomba falhou na saída do gol e quase Lúcio Flávio fez de cabeça. Na segunda, aos 44, o goleiro do Bahia se redimiu espalmando para fora um 'peixinho' de Válber.

O Bahia, que havia perdido Moysés (substituído por Luisinho) por lesão no fim da etapa inicial, voltou para o 2º tempo com Juninho no lugar de Paulo Roberto, e o rendimento da equipe melhorou consideravelmente com os passes rápido e os lançamentos longos do volante.

Cresceu também o futebol de Danilo Pires, que teve por duas vezes nos pés, e outras duas de cabeça, as melhores chances do Tricolor abrir o placar em Coritiba.

Enquanto o Paraná mal ameaçava, o Esquadrão criava chance atrás de chance, pelo chão e com bolas alçadas à área. Em velocidade, Zé Roberto não teve calma para chutar com precisão em gol. Já Luisinho acertou o travessão em cabeçada após escanteio. Aos 35, foi a vez de Juninho acertar a trave em cobrança de falta.

No fim do jogo, o Bahia quase foi castigado. Em suas únicas investidas na etapa final, o Paraná quase marcou, mas viu Marcelo Lomba e depois a trave garantirem o 0 a 0 no placar.

