Bahia volta a jogar domingo e busca mais um triunfo na Fonte

Certamente não será da maneira mais atraente, mas o torcedor tricolor terá neste domingo, 9, um reencontro com os jogos de domingo - justamente os que tanto anseia voltar a disputar durante todo o ano na próxima temporada, e não apenas no primeiro semestre.

O domingo, afinal, é, para o Campeonato Brasileiro, um dia voltado para jogos da Série A. O Tricolor, há duas temporadas na Segundona, só tem jogado nele pelos estaduais e regionais. O adversário deste domingo, o Tupi não é lá um time de Primeira Divisão - em 18º lugar, está dentro da zona de rebaixamento para Série C -, mas traz ainda assim um atrativo diferente para o jogo.

"Não é um rival direto na briga em cima, mas é um rival que vem para Salvador precisando muito do resultado. É preciso respeitar, até porque, no 1º turno, o Bahia perdeu para eles (2 a 1 em Juiz de Fora). O lugar na tabela não mostra a força do grupo deles", disse o técnico Guto Ferreira.

O duelo começa às 19h30, e os três pontos são fundamentais para o Tricolor diminuir a diferença para o G-4. Jogando na Fonte Nova, pode-se dizer que é meio caminho andado: o time de Guto Ferreira busca a quinta vitória consecutiva em casa. O Bahia chegou à 30ª rodada com a segunda melhor campanha como mandante. São 10 vitórias, dois empates e duas derrotas.

"Até o final da competição nós temos sempre que somar três pontos. Três, três, três... Tem que ser assim. Não é nem somar, é multiplicar pontos", salientou Guto. "Nossa oportunidade agora é dentro de casa. Se fizermos isso, fatalmente vamos alcançar o objetivo, porque dificilmente os quatro de cima vão ganhar todas".

Estádio cheio

A última partida do Tricolor num domingo foi pela decisão do Baiano, no dia 8 de maio. O Tricolor venceu o rival Vitória por 1 a 0 diante de mais de 20 mil pessoas. Jogar diante do estádio cheio, por sinal, tem sido um aliado para o time: o Bahia venceu todas as seis partidas em que teve mais de 10 mil pagantes na Fonte Nova na Série B deste ano.

Para este domingo, apesar do horário noturno - o jogo foi marcado para o domingo a fim de preencher a grade da TV por assinatura - a expectativa é de público novamente acima da marca dos 10 mil. Além de uma promoção de ingressos, que saíram pela metade do valor até este sábado, 8, o Bahia liberou que sócios com acesso garantido levem uma acompanhante.

A depender da presença da torcida, o Tricolor pode até assumir a liderança de público desta Série B, atualmente com o Ceará - que jogou neste sábado fora de casa. A diferença atualmente é de 13.293 do Vozão para 13.047 do Tricolor. Historicamente, apenas no ano passado o time que terminou com a melhor média de público não conseguiu o acesso - quem quebrou a 'regra' em 2015 foi justamente o Bahia.

Sem o lateral esquerdo Moisés, suspenso pelo terceiro cartão, Guto deve improvisar o destro Tinga na posição. No ataque, Wesley Natã e Misael brigam por uma vaga.

adblock ativo