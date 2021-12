Bahia volta à Fonte querendo mostrar "quem manda no pedaço"

Dentro de campo, por si só, o duelo deste sábado, 19, às 16h30, contra o Sampaio Corrêa, já é fundamental para o Bahia. O time maranhense abriu a rodada em 5º, enquanto o Tricolor, em 4º; um triunfo significaria ao Esquadrão abrir no mínimo quatro pontos em relação ao primeiro fora do G-4.

Mas, graças à rivalidade local, o confronto direto ganhou, na última semana, uma pitada a mais de tempero: na última terça, o Vitória 'invadiu' o território do Esquadrão, a Fonte Nova, e bateu o Mogi Mirim com 16.025 pessoas no estádio. Desde então, a torcida tricolor lançou uma campanha: bater esse público e mostrar ao rival 'quem manda na praça'.

Condições favoráveis e incentivos para isso não faltam: o Bahia volta a jogar num sábado à tarde após três rodadas como mandante. A última vez que isso aconteceu foi em 22 de agosto, no empate em 1 a 1 com o América-MG.

Além disso, o Tricolor tem a fama de dono da melhor média de público da competição a zelar. O Bahia colocou até agora uma média de 16.027 torcedores por jogo na Fonte Nova - coincidentemente, duas pessoas a mais que o rival no jogo de terça-feira.

Nas últimas três partidas, porém, a torcida tem decepcionado. Contra o CRB (dia 1/9) e o Macaé (no dia 8), o Bahia colocou pouco mais de 6 mil pessoas no estádio. Contra o Bragantino, na última sexta, melhorou: 8,5 mil. A média foi de 7 mil por duelo.

Enquanto isso, o Paysandu, dono da segunda melhor média de público da Série B, veio crescendo. Nos últimos três jogos - bom destacar que dois deles foram em sábados - o Papão colocou 10,5 mil pessoas por duelo no estádio. Sua média agora é de 15.437. Hoje, o clube paraense também enfrenta o Náutico em casa.

Manter a melhor média de público tem sido um ótimo sinal: nunca um clube com tal marca deixou de conquistar o acesso no final do ano. No ano passado, por exemplo, o dono dela foi o Vasco (14.232 pessoas por jogo); em 2013, o Sport (15.807); em 2012, o Vitória (16.192); em 2011, o Sport (17.273) e em 2010, o próprio Bahia (18.654).

Hora de fazer gordura

Voltando aos aspectos do campo, abrir quatro pontos para quem está fora do G-4 é fundamental por conta da sequência que o Bahia tem após o Sampaio. No próximo sábado, visita o Luverdense, na distante Lucas do Rio Verde (MT). E, uma semana depois, encara o Ba-Vi na Fonte Nova.

"Além deles serem um concorrente direto, a vitória nos coloca com uma boa diferença de pontos para os concorrentes. Sabemos que, quanto antes abrirmos essa margem para o quinto colocado, melhor", disse Sérgio Soares.

Sobre a relação fragilizada com a torcida nos últimos jogos, Soares segue cauteloso: "Temos que fazer nossa parte para que o torcedor compareça. Dentro disso, quem estiver presente vai aplaudir ou reagir da melhor maneira".

adblock ativo