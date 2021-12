Confirmando que tem dificuldades para jogar contra times que estão na parte de cima da tabela, o Bahia apenas empatou em 1 a 1 com o América-MG na tarde deste sábado, 22, na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o tricolor caiu para quinta posição com 34 pontos - perdendo a vaga no G-4 para o Sampaio Corrêa, que venceu o rival Vitória e agora ocupa quarta colocação. Com um pontinho a mais, o América-MG se manteve na terceira colocação.

Veja os gols da Partida:

Jefferson Domingos Bahia volta a empatar dentro de casa e sai do G-4; veja

Após abrir o placar no primeiro tempo com gol de Kieza, o tricolor não jogou bem no segundo tempo e viu o Coelho empatar o jogo aos 33 minutos, quando o zagueiro Alison subiu sozinho após cobrança de escanteio e desviou para as redes.



Agora o esquadrão dá uma parada na Série B, e se prepara para enfrentar o Sport pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira, 26. Pela Segunda Divisão, o Bahia voltará a campo no próximo sábado, 29, em partida contra o Mogi Mirim. Já o América-MG joga conta o Luverdense, na sexta-feira, no estádio Independência, em Minas Gerais.

O jogo

Como já é de costume, o Bahia começou mandando no jogo. Com marcação pressão e sufocando o adversário, o tricolor impediu que o América criasse jogadas de perigo. O time baiano apostou bastantes nas jogadas pelo lado esquerdo de ataque, e foi por lá que saiu o gol. Após cruzamento de Vitor, a bola sobrou para Gustavo Blanco que deu passe açucarado para Kieza só empurrar para o gol. Logo depois, o time mineiro tentou reagir, e até marcou um gol com Alison, mas o bandeirinha assinalou corretamente a posição irregular.

Segundo tempo

Como também é de costume, o tricolor baiano caiu muito de rendimento no segundo tempo. Abusando de lançamentos longos, o Bahia não criava jogadas de perigo na etapa final, e viu o Coelho crescer no jogo. O América foi premiado aos 33 minutos, quando Alison subiu sozinho, após cobrança de escanteio, para empatar a partida. O Bahia ainda tentou partir para cima, mas o América se fechou bem após o empate, e não permitiu que o esquadrão vencesse o jogo. No fim, o zagueiro Robson e o meia Mancini foram expulsos após se estranharem.

