Bahia visita Sport e tenta fazer as pazes com o triunfo

Caso vença o Sport, na noite desta quarta-feira, 4, na Ilha do Retiro, o Bahia não só se afasta da zona de rebaixamento, como troca de lugar com o time pernambucano, pulando da 15ª para a 12ª posição, após nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Se perder, porém, o tricolor vira porteiro do Z-4, caindo para o 16º lugar. Um empate deixa o Esquadrão na mesma 15ª colocação.

Para se dar bem no Recife, o técnico Marquinhos Santos resolveu mudar a lateral esquerda: Pará substitui Guilherme Santos, titular que não brilhou nos dois últimos jogos e que havia reclamado da postura da equipe.

As outras mudanças na equipe são as voltas dos defensores Titi e Fahel, que estavam suspensos contra a Chapecoense e vão entrar nas vagas de Lucas Fonseca e Feijão, respectivamente.

Sobre os rumores que indicavam a contratação de Jonas, do Valencia-ESP, o diretor de futebol Ocimar Bolicenho nega: "Nenhum contato foi feito. Isso é fora do alcance do Bahia", justifica.

Neto Baiano confirmado

Já o Leão pernambucano não contará com o volante Rodrigo Mancha, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo. Wendel assume o seu lugar.

No setor ofensivo, Neto Baiano está confirmado ao lado de Ananias e Érico.

