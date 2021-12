Bahia visita Paraná em desafio mais complicado até agora

O Bahia versão 2017 tem alcançado marcas fabulosas. Nunca em seus 86 anos de história o Tricolor passou os 11 primeiros jogos da temporada com apenas dois gols sofridos, como é o caso do time atual.

Além disso, a última vez em que o Esquadrão largou com uma imbatibilidade maior foi há 42 anos, temporada do título baiano invicto de 1975. Os números vieram do estudo dos pesquisadores baianos Marcelo Monteiro e Fred Flávio.

Chegou a hora, então, dos comandados de Guto Ferreira fazerem valer esses números no duelo mais difícil até aqui na temporada. Contra o Paraná, em Curitiba, nesta quarta-feira, 8, às 19h30, o Bahia precisa manter sua invencibilidade para avançar à 3ª fase da Copa do Brasil. Se o duelo terminar empatado, a decisão irá para os pênaltis. Acompanhe aqui lance a lance da partida.

O ideal, então, seria manter a defesa assim, pouquíssimo vazada. O problema é que o comandante tricolor não conta com um dos seus titulares da zaga, Jackson, que se queixou de dores num joelho e foi vetado da viagem. A vaga deve ser de Lucas Fonseca.

Vale ressaltar que os dois únicos gols sofridos pela equipe até agora saíram com a zaga considerada reserva em campo, formada por Lucas Fonseca e Rodrigo Becão: no triunfo por 2 a 1 sobre a Juazeirense, há duas semanas, e no empate em 1 a 1 com o Fluminense de Feira três dias depois.

“É um fato novo, claro. Mas eu e Lucas já jogamos juntos, e é tranquilo. A gente está bem entrosado. Já treinamos muito juntos porque Guto reveza os zagueiros sempre nos treinos pensando nisso. Então, não vai ter problema algum. Estamos concentrados, tranquilos, e vamos fazer uma grande atuação em Curitiba”, disse Tiago.

De fato, Tiago e Lucas Fonseca já estiveram lado a lado em campo, mas somente em uma partida, o empate em 2 a 2 com o Luverdense, fora de casa, pela 36ª rodada da Série B do ano passado.

Adversário difícil

Além de ser o primeiro time de nível de Série B que o Tricolor enfrenta neste ano, o Paraná vive um ótimo momento na Vila Capanema. Entre jogos da Primeira Liga e do Paranaense, foram cinco triunfos e um empate. A equipe não sofreu nenhum gol e marcou 11.

“Não tem favorito. Vai ser um duelo de igual para igual, com certeza um dos mais difíceis, senão o mais difícil para a gente neste temporada”, disse o lateral direito Eduardo.

Fora Jackson, a equipe terá todos os atletas considerados titulares que estão à disposição. A principal baixa ficará por conta do meia Allione, que segue em recuperação.

Paraná x Bahia - 2ª Fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR),

Quando: Quarta-Feira, 8, às 19h30

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Anderson José Coelho e Evandro de Melo Lima (trio de São Paulo)

Paraná - Léo, Diego Tavares, Airton, Eduardo Brock e Igor Cariús; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho e Bruno Cantanhede; Matheus Carvalho e Ítalo. Técnico: Wagner Lopes.

Bahia - Jean, Eduardo, Lucas Fonseca, Tiago e Pablo Armero; Edson, Renê Júnior, Régis e Zé Rafael; Diego Rosa e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

