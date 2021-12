Bahia visita o Vasco e busca selar vaga nas quartas da Copa do Brasil

O cenário na partida do Bahia desta segunda-feira, 16, às 20h, contra o Vasco, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, é amplamente favorável ao Tricolor baiano, mas há de se ter muita cautela para voltar a Salvador com a classificação e enfrentar o Palmeiras nas quartas do torneio.

Isso porque em pelo menos cinco oportunidades, de 2001 até hoje, equipes conseguiram a virada após perder com uma vantagem de três gols de diferença na partida de ida da Copa do Brasil e alcançaram a vaga na fase seguinte.

A virada mais recente, e que das cinco partidas envolveram equipes de maior expressão, foi a classificação do Flamengo sobre o Coritiba, nas oitavas de final, em 2014. Após perder a primeira partida por 3 a 0 para o Coritiba, fora de casa, o Mengão devolveu o mesmo placar no Maracanã e eliminou o time paranaense nos pênaltis.

Em 2008, foi a vez do Juventus-SP aplicar uma goleada de 5 a 1 no Coruripe-AL, após perder na ida por 4 a 1. Já em 2005, duas equipes reverteram uma vantagem de três gols: o Corinthians, que após perder de 3 a 0 para o Cianorte-PR, venceu em São Paulo por 5 a 1, e o Treze-PB, que foi batido por 3 a 0 pelo Ulbra-RS, mas aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre os gaúchos no jogo de volta.

Completa a lista de grandes viradas da Copa do Brasil o Fluminense, que, em 2001, perdeu o jogo de ida para o Juventude-MT por 4 a 1, e devolveu o placar vencendo no Rio por 3 a 0, o suficiente, devido ao gol marcado fora, critério que não existe mais na atual edição, para eliminar o time mato-grossense.

Apesar de não ser impossível a eliminação, alguns resultados recentes deixam o torcedor Tricolor com boas esperanças de voltar do Rio com a classificação: as duas vitórias recentes do Esquadrão sobre o Vasco, além do fato do Bahia ter levado apenas um gol nos últimos cinco jogos.

Os dois triunfos de 3 a 0 aplicados pelo Tricolor baiano sobre o Vasco em Salvador, na Arena Fonte Nova, foram algumas das melhores atuações do Esquadrão em 2018. E se, por um lado, os torcedores não estão levando muita fé no ataque do Bahia, que fez apenas dois gols nos últimos cinco jogos, sem marcar nas duas partidas da final do Nordestão, o setor defensivo tem bons números: sofreu apenas um gol nos últimos cinco jogos, exatamente o gol relâmpago feito pelo Sampaio Corrêa no Maranhão, que deu o título aos rivais maranhenses.

Sequência de jogos

Nesta seghunda, o Bahia inicia uma forte sequência que, em caso de classificação na Copa do Brasil, levará o time a jogar praticamente uma partida a cada três dias até o dia 19 de agosto. Esta semana, o Esquadrão enfrenta nesta segunda, o Vasco, na quinta, pega a Chapecoense, fora de casa, pelo Brasileiro, e no domingo encara nada menos que um Ba-Vi, na Arena Fonte Nova.

A parada da Copa foi importante para a recuperação do atacante Edigar Junio, que apesar de ainda não estar no melhor da sua forma, já atuou por 90 minutos contra o Sampaio Corrêa na final do Nordestão.

Uma ausência importante é o goleiro Douglas, que com uma lesão no cotovelo deve ficar ainda fora por pelo menos um mês. Com isso, quem tem assumido a vaga é o experiente reserva Anderson, que apesar de não ter comprometido em nenhuma das suas atuações, tem demonstrado algumas falhas durante as partidas que deixam uma preocupação no ar.

Caso Anderson saia de São Januário levando, no máximo, dois gols, a vaga está garantida. Em entrevista no Fazendão, o goleiro, que exerce um papel de liderança no grupo, prometeu motivar o elenco, após a perda do título da Copa do Nordeste em casa.

“Vou motivar todos, a todo instante. Todos me conhecem, sabem o que sou e o que faço, dentro ou fora de campo, jogando ou não. A gente sabe que não pode ficar assim. Futebol não dá chance para baixar a cabeça, lamentação ou chegar desmotivado”.

