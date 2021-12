Bahia visita o Sport e tenta recuperar pontos perdidos em casa

O Bahia tem que recuperar os pontos perdidos como mandante no Brasileirão, decorrentes do empate por 0 a 0 com o Atlético-PR, no último domingo. Isso só vai acontecer com um triunfo fora de casa.

Neste domingo, 6, às 19h, na Ilha do Retiro, o Tricolor vai encarar o Sport, pela quarta rodada da Série A. Se superar o rival nordestino, o Esquadrão vai mostrar força para mudar uma realidade ruim da temporada passada.

No Brasileiro 2017, o Bahia teve a terceira pior campanha como visitante, com 16 pontos em 19 jogos: três resultados positivos, sete empates e nove derrotas.

E na primeira rodada da Séria A 2018, a derrota para o Internacional, por 2 a 0, mostrou que o caminho longe de Salvador não será fácil. Se contado o recente aproveitamento do ataque, então, fica ainda pior.

O Tricolor vem de dois resultados por 0 a 0 – o último contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste – e marcou apenas um gol no Brasileiro: o do triunfo por 1 a 0 sobre o Santos, dia 21 de abril, pela segunda rodada.

A carência de bolas nas redes não é reflexo da produtividade da equipe, que cria bastante. Zé Rafael, por exemplo, teve ótimas oportunidades nos dois jogos, mas errou o alvo.

Contra o Belo foram duas chances claras. “Erro meu. Assumo. Paciência. Não marco há alguns jogos, me cobro muito e vou continuar trabalhando”, garantiu o atleta, que tem cinco gols e não marca desde 20 de março.

O retrospecto, no entanto, é positivo. Em 26 jogos oficiais como visitante diante do Leão pernambucano, o Bahia possui dez vitórias, oito empates e oito derrotas.

Para a partida, o técnico Guto Ferreira está de volta. Na última quinta, ele não comandou o time por causa da morte de sua mãe.

Agora, Gordiola, que foi aplaudido pela torcida antes do treino da sexta-feira, 4, no Fazendão, terá os retornos do volante Elton e do atacante Edigar Junio. O recém-contrato Ítalo foi relacionado pela primeira vez. Os zagueiros Douglas Grolli, Rodrigo Becão e Tiago, além do meia Marco Antônio, desfalcam a equipe.

