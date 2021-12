Bahia visita o Santa Cruz em jogo repleto de 'contextos'

"Background" é um termo do inglês, mas que vem sendo a cada dia mais utilizado por aqui. Significa pano de fundo, circunstâncias, ambiente ou antecedentes. Geralmente, é usado quando não há um termo em português que consiga abranger tudo isso.

Pois bem: background, então, é a palavra mais apropriada para abordar tudo o que está em torno da partida deste domingo, 14, entre Santa Cruz e Bahia, às 16h, no estádio do Arruda. Fatores que tornam a estreia do Esquadrão na Copa do Nordeste ainda mais especial.

O mais marcante deles, ainda muito dolorido no peito dos tricolores baianos, é o último encontro entre os times, no dia 7 de novembro do ano passado, pela Série B. O Bahia vencia por 1 a 0 até os 20 minutos do 2º tempo. Danny Morais e Bruno Moraes, porém, viraram o jogo para o Santa em plena Fonte Nova.

Aquela derrota, como se não bastasse ter sido de virada e em casa, praticamente esgotou as chances de retorno do Esquadrão à Série A: derrubou o time do 4º lugar para o 8º.

Diante disso, não é estranho se falar em revanche. O lateral esquerdo João Paulo, que estava no elenco daquela derrota, descarta: "Agora é outra história, outros jogadores, outra competição. Vamos entrar para vencer sem mágoas do ano passado. Pra gente isso já é página virada".

Duro teste

Tudo bem, o clima de revanche não é o único background da partida. O Santa é, também o primeiro adversário do Bahia em 2016 com status 'de primeira'. Pelo menos em jogos oficiais, já que o Santos (com quem o Tricolor empatou em 2 a 2) foi um amistoso.

"Quanto à questão, tivemos o amistoso contra o Santos, em que jogamos de igual para igual e vencíamos até os acréscimos. Vamos pegar outro time de Série A e o foco é o mesmo", disse João Paulo.

O duelo também será o primeiro de Doriva fora de Salvador. Até mesmo o jogo contra a Juazeirense, pelo estadual, aconteceu em Pituaçu. E o duelo será logo no estádio do Arruda, que costuma dar trabalho aos adversários.

Ele reconhece. "É um jogo difícil. Sabemos que o Santa Cruz é uma equipe forte, que conquistou um acesso recentemente e manteve a base daquele time. Mas é um jogo importante para as nossas pretensões. Precisamos fazer um bom jogo lá para começar bem a competição", disse Doriva.

Neste caldeirão de detalhes ainda temos a própria Copa do Nordeste (que bateu na trave para o Bahia no ano passado, com o vice-campeonato), os jogadores que já defenderam os dois clubes (Luisinho e Danilo Pires, no Bahia; Wallyson e Danny Morais, no Santa) e até a bola do torneio, que foi criticada pelos jogadores. "É uma bola diferente, bastante leve. Se chutar ela com muita força, acaba subindo demais. Mas estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível", disse João Paulo.

O volante Paulo Roberto, com dores na coxa, não joga. Para sua vaga disputam Yuri e Feijão. Luisinho, volta ao time após ser liberado para acompanhar o enterro do pai.

adblock ativo