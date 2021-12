Bahia visita o Grêmio na luta para se distanciar do Z-4

Após a emocionante classificação na Sul-Americana, o Bahia vai até Porto Alegre enfrenta o Grêmio neste sábado, 5, a partir das 21h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o embate, o técnico do Tricolor baiano terá o reforço dos atletas poupados na batalha da última quarta-feira, 3, diante do Botafogo. Ramires, Lucas Fonseca, Gregore, Léo, Ignácio (zagueiro da base), Paulinho e Bruno (não-inscritos na Sul-Americana), viajaram à cidade gaúcha para se integrar ao elenco.

Enderson tem convivido com problemas em sua defesa, não conseguindo repetir a escalação devido às lesões e suspensões que seus atletas vem sofrendo. Tiago, que está lesionado, e Douglas Grolli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe.

Jackson, que substituiu Tiago na quarta, deverá fazer a dupla de zaga com Lucas Fonseca. É a volta ao time titular depois de um ano e meio. No meio, Ramires, que foi poupado no último jogo, pode perder a vaga para Vinícius, que jogou bem a partida de quarta. Élton, que ficou de fora do time titular por duas partidas no Campeonato Brasileiro, poderá retornar ao time. Flávio, herói da classificação na Sul-Americana, deve retornar ao banco de reservas.

O esboço do time titular deverá ser esse: Douglas; Bruno, Jackson, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Élton; Zé Rafael, Vinícius (Ramires), Élber; Gilberto.

Força máxima

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho deverá levar força máxima para o duelo. O Tricolor gaúcho está mais vivo do que nunca na disputa pelo título do Brasileirão, por isso, vai a campo com o time titular.

O único desfalque será o lateral Léo Moura, que jogou na terça pela Libertadores e devido a idade (o atleta completará 40 anos ainda este mês) terá um descanso cedendo a vaga para o atleta Leonardo Gomes, que está fazendo um bom Brasileirão com a equipe de reservas. Ramiro, machucado, é outra baixa.

O Grêmio que deve ir ao campo tem: Marcelo Grohe; Léo Gomes, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Cícero; Alisson, Luan, Éverton; Jael.

adblock ativo