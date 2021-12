Bahia visita o Flu para se manter na briga pela Libertadores

Nas últimas duas partidas do Brasileirão, com o Athletico e São Paulo, o Bahia não soube aproveitar o fator casa, conquistou apenas um dos seis pontos disputados e saiu do G-6. Mas apesar dos tropeços na Arena Fonte Nova o Tricolor segue colado no pelotão de frente. E, para continuar na briga por uma vaga na Libertadores de 2020, o Esquadrão precisa voltar a vencer. A chance pode vir neste sábado, 11, às 19h, contra o Fluminense, no Maracanã.

Com 38 pontos, o Bahia ocupa a 8° posição do Brasileirão, mesmo número de pontos do Internacional, primeira equipe dentro da zona de classificação para o torneio continental. Caso vença o Tricolor carioca, o Tricolor baiano pode contar com uma combinação de resultados e pular para a 5° posição da tabela. Se perder, corre o risco de ser ultrapassado pelo Athletico e se distanciar dos rivais diretos.

Mudanças na equipe

Para a partida deste sábado, o Esquadrão não poderá contar com o lateral-esquerdo Moisés, que desfalca a equipe com uma lesão na coxa.O ex-Fluminense Giovanni deve entrar na vaga. "Clube que joguei, sei como é a pressão. A equipe quando cresce, vem forte. A gente tem que saber da nossa postura, não abrir mão disso. A gente tem padrão de jogo definido. É procurar fazer o nosso melhor lá", disse.

Outro que fica de fora é o atacante Artur Victor, que cumpre suspensão automática após o terceiro cartão amarelo. Arthur Caike deve ser o substituto, mas Lucca e Rogério são opções. Em contrapartida, Roger terá os retornos de Guerra, que volta de suspensão, e do atacante Gilberto, poupado na última quarta com desgaste muscular. Com isso, Fernandão deve voltar para o banco de reserva.

Adversário desfalcado

O Fluminense chega ao duelo contra o Bahia com muitos desfalques. A equipe comandada por Marcão não terá à disposição cinco titulares.

O volante Allan e o lateral-esquerdo Caio Henrique estão a serviço da seleção olímpica, enquanto os meias Ganso e Yuri cumprem suspensão automática. Outro que fica de fora é o jovem atacante Marcos Paulo, convocado para a seleção sub-19 de Portugal.

Retrospecto

Segundo dados estatísticos do site Ogol, Bahia e Fluminense já se enfrentaram 42 vezes pelo Brasileirão. O Tricolor carioca leva a melhor no confronto, com 18 triunfos, contra apenas nove do tricolor baiano. Outros 15 jogos terminaram empatados. O Flu marcou 50 gols, enquanto o Esquadrão fez 37.

No primeiro turno, o Bahia bateu o Fluminense por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 6° rodada. Os gols do Esquadrão foram marcados por Artur e Gilberto (2x). O Tricolor carioca descontou com Pedro e João Pedro.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

