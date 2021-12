Bahia visita o Coritiba e tenta o primeiro triunfo fora de casa

Não tem sido fácil para o Bahia jogar fora de casa neste Brasileirão. O bom futebol apresentado longe de Salvador ainda não rendeu resultados. Nas três partidas como visitante, foram três derrotas, campanha exatamente oposta à realizada na Fonte Nova, com três vitórias nas três partidas que fez.

>>Acompanhe aqui lance a lance da partida

O Esquadrão tenta escapar desse jogo do espelho nesta quinta-feira, 15, quando visita o Coritiba, às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 7ª rodada da Série A.

Para se ter uma ideia da diferença nas campanhas, jogando na Fonte o time, além de ter somado seus nove pontos que tem no campeonato, marcou 10 gols marcados e sofreu apenas dois. Como visitante, são quatro gols contra e só um a favor.

Um dos destaques da equipe neste início de Brasileirão, o goleiro Jean argumenta que o time tem jogado bem fora de casa, mas reconhece: para as pretensões do clube neste ano, só atuar bem não basta.

“A gente tá saindo e tá jogando bem, dando trabalho para os adversários, mas não tá pontuando. Como a gente quer conquistar grandes objetivos nesta temporada, tem que começar a pontuar fora de casa”, cobrou ele.

Essa dificuldade longe de seus domínios é uma antiga pedra no sapato do Esquadrão. Na campanha da Série B do ano passado, por exemplo, venceu apenas três das 19 partidas como visitante. Empatou sete e perdeu as outras nove. Em 2015, o roteiro foi parecido: venceu três dos 19 jogos, perdeu oito e empatou oito.

Contra o rival desta quinta, ainda há um tabu: o Bahia não vence o Coxa fora de casa há 32 anos. O último triunfo sobre o time paranaense, um 2 a 1, foi no Campeonato Brasileiro de 1985 – o único sucesso jogando como visitante contra o Coxa na história da competição. Além desse jogo, os times se enfrentaram outras 12 vezes, com quatro empates e oito vitórias para o Coritiba.

Fora os tabus, o Tricolor vai enfrentar uma equipe que perdeu apenas uma vez no seu estádio nesta temporada, e que iniciou a rodada na terceira colocação na Série A.

Estamos atentos, analisando bastante a equipe deles. Conheço muito esses jogadores, principalmente a linha de frente. A gente sabe o potencial dessa equipe, mas também temos nosso potencial e podemos surpreendê-los”, disse o técnico Jorginho.

Uma preocupação para o jogo desta quinta é a condição física do zagueiro Lucas Fonseca, que saiu machucado na última partida, diante do Grêmio. De acordo com o técnico Jorginho, a situação dele só será definida antes da partida. Já o volante Edson, que ficou no banco no último jogo, deve começar como titular na vaga de Juninho.

Duas confirmações

O Bahia tornou oficial nesta quarta, 14, duas notícias que já eram certas: a contratação do lateral direito Régis Souza, que estava no São Bento, e a renovação com o zagueiro Tiago, emprestado pelo Atlético-MG, até o fim desta temporada.

Coritiba x Bahia - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Quando: Quinta-feira, 15, às 16h

Árbitro: Wagner Reway-FIFA

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando (trio matogrossense)

Coritiba - Wilson; Dodô, Werley, Márcio e Thiago Carleto; Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real; Rildo, Kléber Gladiador e Henrique Almeida. Técnico: Pachequinho.

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca (Rodrigo Becão) e Matheus Reis; Renê Júnior e Juninho (Edson); Allione, Zé Rafael e Vinícius; Edigar Junio. Técnico: Jorginho.

*Estagiário sob supervisão do editor interino Daniel Dórea

adblock ativo