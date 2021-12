Bahia visita o Altos-PI de olho na zona de classificação do Nordestão

Enquanto boa parte da torcida do Bahia está dedicada ao Carnaval, o Esquadrão entra em campo neste sábado, 2, contra o Altos, às 16h, em Teresina, no Piauí, pela quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

O jogo é importante para o Tricolor baiano recuperar o bom desempenho na temporada, antes de dois jogos cruciais em sequência: na quarta, contra o Santa Cruz-RN, em Natal, pela Copa do Brasil, e o Ba-Vi no domingo seguinte, pelo Baiano.

O momento do Esquadrão não é nada positivo: além da eliminação na Copa Sul-Americana, o time só venceu duas das últimas 10 partidas: os triunfos sobre Jacobina (3 a 0) e Vitória da Conquista (3 a 1).

O Tricolor ainda acumula nos últimos jogos três derrotas (Liverpool-URU, Jacuipense e Bahia de Feira) e cinco empates (Liverpool, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Rio Branco-AC e Fortaleza).

Eric é esperança

A esperança de crescimento do Bahia em 2019 pode se basear no retorno regular do seu camisa 10 ao elenco: Eric Ramires, que, após um período fora na disputa do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira, está reintegrado ao time.

Eric já esteve em campo pelo Bahia este ano em dois jogos, nos empates contra o Liverpool, no Uruguai, e contra o Fortaleza, no Ceará. No segundo jogo, o garoto fez um boa atuação e marcou um belo gol.

Mas, se por um lado, o técnico Enderson Moreira conta com a volta de Ramires em busca de achar a formação ideal do Bahia, o treinador deverá ter alguns desfalques para o jogo deste sábado, principalmente no meio de campo: Artur, com uma virose, não treinou e é dúvida, assim como o meia Guilherme, com dores na panturrilha.

Também entra na conta o volante Gregore, que, apesar de ter sido liberado pelo departamento médico após exame de imagem não constatar lesão muscular, passou a semana na academia e não deve ser usado no jogo deste sábado.

Após a derrota na última quarta-feira para o Jacuipense, pelo Baianão, o técnico Enderson Moreira reconheceu a fase negativa, mas afirmou que os jogadores precisam de confiança para que o Bahia volte a desempenhar o bom futebol da temporada passada, mesmo sem todos os titulares.

“Sabemos que são momentos difíceis, mas temos que ultrapassar... Qualquer jogador que está no nosso time, a gente tem confiança. Embora as pessoas pensem diferente, jogador precisa de confiança. O jogador que não tem confiança não consegue produzir. São bons jogadores, de qualidade. Jogadores que podem, momentaneamente, estar passando por algum momento difícil. A gente precisa dar apoio e fazer com que eles possam ter tranquilidade para desenvolver o seu jogo”.

Altos com novo técnico

Rival deste sábado do Bahia, o Altos anunciou esta semana um novo técnico: Maurílio Silva, ex-atacante do Palmeiras na década de 1990. A equipe piauiense vinha em uma fase negativa no estadual, fora até do G-4 da competição, que tem apenas seis times, além de ter sido eliminado da Copa do Brasil sofrendo um 7 a 1 para o Santos.

Na estreia de Maurílio, na última quarta-feira, o Altos venceu o Piauí e retornou à zona de classificação para a semifinal do estadual.

Régis oficializado no Timão

O Corinthians, nesta sexta, 1º, oficializou a chegada por empréstimo do meia Régis, que pertence ao Bahia. O atleta foi um pedido do técnico alvinegro, Fábio Carille, com quem Régis trabalhou no seu último clube, o Al Wehda, da Arábia Saudita.

O empréstimo de Régis vai até o final deste ano, com possibilidade do Corinthians comprar 50% do passe do jogador ao fim da temporada. O contrato de Régis com o Bahia vai até o final de 2020.

