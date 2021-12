Bahia visita Náutico para seguir na arrancada rumo ao acesso

A mudança foi radical, brusca. O Bahia vinha de 10 jogos com míseros 23% de aproveitamento (dois triunfos, um empate e sete derrotas) e, de repente, acordou. A partir do dia 16 de agosto, com o 1 a 1 contra o Atlético-GO, o Tricolor não perdeu mais.

A sequência atual - inédita nesta Série B - de cinco jogos invicto, com três triunfos e dois empates, será defendida neste sábado, 9, às 16h30, na Arena Pernambuco, diante do Náutico.

E a condição que o Tricolor chega para o duelo nordestino é totalmente diferente em comparação com a de menos de um mês atrás. Antes do confronto citado com o Atlético-GO, o time ocupava apenas a 10ª colocação e via o G-4 a oito pontos de distância.

Agora, o Tricolor figura em sétimo e o grupo dos quatro que garantem vaga na Série A de 2017 já pode até ser alcançado nesta tarde. Para isso, o Bahia precisa bater o Timbu e torcer por uma combinação meio maluca de resultados. CRB (4º) e Ceará (5º) teriam de perder para, respectivamente, Vila Nova (às 21h, em Alagoas) e Goiás (às 18h30, em Goiânia). Além disso, o Londrina (6º) não poderia passar de um empate com o Paraná, às 16h, em Curitiba.

Sobre a nova fase do time e o desafio deste sábado, o técnico Guto Ferreira filosofa bonito: "O momento é outro? É outro, mas cada jogo é um jogo. É uma briga de imposição de território. É uma coisa um tanto animal. É como o leão, cachorro e demais feras que demarcam território para impor seu espaço. Assim é no futebol. Temos que passar por cima de tudo isso. Temos que respeitar, mas não ter o temor para chegar lá e surpreender".

O Bahia terá três mudanças em relação ao jogo do último sábado, no qual bateu o líder Vasco por 1 a 0. Duas delas acontecem, na verdade, por conta de retornos de suspensão de titulares: o lateral direito Eduardo e o atacante Allano voltam nas vagas de Tinga e Victor Rangel.

No meio-campo, Renato Cajá está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dá lugar a Régis. O jogador voltará a disputar uma partida como titular do Esquadrão depois de dois meses e meio.

