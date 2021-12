Bahia visita Conquista e tenta embalar no Nordestão

Depois de conseguir o primeiro triunfo na Copa do Nordeste, o Bahia volta a duelar com Vitória da Conquista nesta quarta-feira, 29, para tentar embalar de vez na competição. A partida, válida pela 4ª rodada, será realizada no estádio Lomanto Júnior, às 21h15 (horário de Salvador).

O tricolor está na terceira posição do Grupo B com quatro pontos e briga com o Santa Cruz (que tem a mesma pontuação, porém, melhor saldo de gols) pela segunda posição na chave.

Para o jogo de quarta, o técnico Marquinhos Santos segue com o rodízio entre os jogadores. Dessa vez, quem será poupado é o atacante Rahyner, por desgaste físico. No lugar do atacante, deve entrar o meia Branquinho, que havia sido preservado da última partida. Com a entrada do jogador, o tricolor deixa o 4-3-3 e volta a jogar no 4-4-2.

Desfalque certo será o atacante Hugo, que havia sido relacionado, mas foi cortado após perder o voo de embarque para Conquista. Por conta de uma distração, o jogador se afastou do grupo para colocar crédito no celular e perdeu o horário.

Situação difícil

O Vitória da Conquista está em situação difícil no grupo. O Bode tem apenas um ponto e precisa do triunfo para manter viva a chance de classificação para a próxima fase da competição.

Para o confronto, o técnico Evandro Guimarães fará apenas uma alteração em relação ao time que jogou a última rodada. O meia Kattê entra na vaga de Carlinhos.

