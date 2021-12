Bahia visita Chapecoense para voltar a vencer na Série A

Os jogadores mudam, os técnicos também, mas, mesmo assim, alguns times parecem ter uma predisposição a ‘engasgar’ com outros. Durante alguns anos, este foi o caso do Bahia com a Chapecoense. De 2014 até o fim do ano passado, o Tricolor teve três derrotas e dois empates com o time catarinense. Um gol de Élber, em novembro de 2018, começou a mudar a freguesia – o que pode ser confirmado neste domingo, 28, às 11h, na Arena Condá.

Para isso, entretanto, o Esquadrão vai ter de encerrar o seu próprio jejum. Sem vencer há seis partidas, a equipe comandada por Roger Machado só fez um gol após o retorno da Copa América. Ciente disso, o treinador deve promover uma alteração no ataque, com a entrada de Lucca. O jogador, que veio do Al-Rayyan, ainda não está no melhor da forma, mas estreou muito bem diante do Cruzeiro, no sábado passado, e empolgou a comissão técnica.

A entrada do atacante no time titular, inclusive, deve reorganizar a linha ofensiva tricolor. Afinal, o esquema atual de Roger exige muita atividade dos pontas na defesa, acompanhando os laterais adversários. Lucca não tem essa característica e, voltando para marcar, passaria a ficar mais longe do gol, perdendo o chute forte que é sua maior marca. E tal qualidade deve ser fundamental contra a Chape, que tem a pior defesa da Série A, com 20 gols sofridos, assim como o CSA.

Se o Bahia derrotar a Chapecoense, o torcedor vai ter um gostinho a mais: a equipe de Santa Catarina não só está sem vencer há seis partidas como está empacada na zona do rebaixamento. Com apenas oito pontos, a Chape corre o risco de ficar até na lanterna caso perca para o Tricolor. Não se brinca com vingança de ex-freguês!

Tributo

O auxiliar administrativo Adherbal Amaral, falecido na última quinta, 25, será homenageado com um minuto de silêncio no próximo jogo do Bahia em casa contra o Flamengo. Mas antes, diante da Chape, Gilberto quer fazer seu tributo ao ex-funcionário. “A gente vai levar para o campo a força que ele tinha”, falou.

