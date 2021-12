Bahia visa regularizar contratados até sexta

O Bahia já fez 13 contratações para esta temporada (o lateral-esquerdo Guilherme Santos ainda não foi anunciado oficialmente por falta de documentos a serem enviados pelo Atlético-MG, clube que detém seus direitos). No entanto, a cinco dias da estreia na Copa do Nordeste, domingo, diante do CSA, em Maceió, nenhum desses novatos está regularizado.

A correria para ajeitar toda a documentação dos reforços é algo tradicional. Os clubes sempre passam por isso no período de pré-temporada. Desta vez, o supervisor de futebol do clube, Roberto Passos, garante que não haverá maiores problemas. Segundo ele, todos os jogadores que estavam, em 2013, atuando em clubes brasileiros deverão ser regularizados até sexta-feira, prazo final para participar do jogo inicial do Nordestão.

A situação mais complicada é a daqueles atletas que vêm de fora do país. "Branquinho estava no Japão e há uma dificuldade muito grande pra juntar a documentação por causa da diferença no fuso-horário", explicou Passos, que completou: "Não estamos medindo esforços para conseguir regularizá-lo até sexta". A dedicação especial é pelo fato de o meia vir treinando como titular.

Gringos à espera

Os casos do volante paraguaio Pittoni, que será apresentado hoje, e do meia argentino Emanuel Biancucchi deverão ser mais demorados. Ambos eram atletas do Olimpia (PAR). Segundo Passos, o primeiro pode ter um facilitador por conta de ele já ter atuado no Brasil, pelo Figueirense, em 2011/12.

O atacante Maxi também não deverá estar pronto para a estreia, mas para a segunda rodada. Outro que deve demorar para ter a situação toda regularizada é o atacante Jonathan Reis, que vinha atuando pelo Vitesse, da Holanda.

