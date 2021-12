O que mais falta ao Bahia é sair da zona de conforto nesta Série B. Se ficar até o fim no esquema de triunfo em casa e fracasso fora, não chegará ao acesso.

Daniel Dórea Bahia vira seu 1º jogo na Série B e fica a um ponto do G-4

Neste sábado, 29, porém, o time deu sinal de que ainda pode fazer diferente, e melhor. Pela primeira vez na competição conseguiu uma virada. Saiu perdendo por 1 a 0 para o Ceará, mas terminou comemorando com mais de 27 mil tricolores na arquibancada da Fonte Nova um 3 a 1 decisivo para a pretensão de voltar à elite. Foi o sétimo triunfo seguido da equipe como mandante, feito igual ao do inesquecível Bahia quadrifinalista da Primeira Divisão em 1978.

A próxima meta é voltar a ganhar como visitante depois de dois meses – e seis duelos. O compromisso é sexta-feira, 4, às 20h30, em Goiânia, contra o Vila Nova.

O susto e a virada

O que se viu no primeiro tempo foi um Bahia como se tem visto na Fonte Nova: agressivo e com grande produção ofensiva. Logo aos quatro minutos, Moisés levantou para a área e Renato Cajá, em rara aparição entre os zagueiros, cabeceou para fora com perigo.

Depois, aos seis e aos sete, Juninho e Hernane deram trabalho ao goleiro Éverson em chutes de longe. Dois minutos mais tarde, Cajá cobrou escanteio e, após confusão na área, Wesley Natã testou na trave.

Porém, depois desse início arrebatador, o Tricolor deixou o ritmo cair e acabou castigado na única grande ocasião de gol criada pelo Ceará em todo o embate. Aos 27, Felipe driblou Eduardo com um lindo elástico e tocou para Lelê, livre na pequena área, só empurrar para o fundo da rede.

A vantagem do Vozão no placar acordou o Bahia. Só que a falta de qualidade técnica flagrante de Wesley Natã fez o time ir para o intervalo perdendo. Aos 33 minutos, depois de erro de Éverson na saída de bola e cruzamento de Hernane, o jovem atacante conseguiu, de modo grotesco, perder uma chance sem goleiro.

Edigar Junio ainda teve um chute bloqueado por Éverson antes do apito final de uma etapa em que o Esquadrão teve mais que o triplo de finalizações em relação ao adversário (10 a 3), sete escanteios a zero e 58% de posse de bola.

No segundo tempo, o Bahia até começou meio sonolento, mas voltou a pressionar o Ceará depois que Régis substituiu o pouco efetivo Renato Cajá aos 16 minutos. Em sua jogada inaugural, aos 18, Régis pegou bonito de primeira e obrigou Éverson a fazer grande defesa. Um minuto depois, ele cruzou e Edigar Junio cabeceou para empatar a partida.

Aos 29, veio a obra de arte com a assinatura de Régis. E com a parceria crucial de Hernane, tão criticado pela torcida por suas últimas atuações. Ele segurou a bola na frente, acionou Régis, que tocou para Edigar Junior antes de a redonda voltar ao Brocador. Este tocou de primeira para fechar o triângulo com Régis, que deu leve toque por cima de Éverson.

A deixa completa para a festa dos ainda esperançosos tricolores veio aos 37, quando Diego Felipe jogou contra o próprio time e encobriu Éverson. Que alívio!

