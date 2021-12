Bahia vira a chave e já pensa no Nordestão

O Bahia mal teve tempo de digerir o empate por 0 a 0 diante do Jacuipense, na quarta-feira, 1ª, no Valfedrão, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Nesta quinta-feira, 2, o time já voltou ao batente focando na partida contra o Moto Club, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Na atividade desta quinta, os atletas que foram a Riachão fizeram apenas um treino regenerativo. O restante do elenco, no entanto, foi a campo para uma atividade técnica comandada por Guto Ferreira.

O lateral-esquerdo Matheus Reis, o atacante Edigar Junio e o volante Yuri trataram as lesões na coxa, tendão e joelho , respectivimente, na fisioterapia.

Nesta sexta-feira, 3, o time volta a treinar às 15h30, quando encerra a preparação para o duelo de sábado, 4, às 19h30, no estádio de Pituaçu, contra o Moto Club.

