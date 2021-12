Bahia 'vira a chave' e foca no Vasco pela Copa do Brasil

Sem tempo para pensar na derrota para o Sport no Brasileirão, o Bahia 'virou a chave' e já foca no duelo diante do Vasco, na estreia da Copa do Brasil. A partida, que será realizada na quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova, é válida pelo duelo de ida das oitavas de final.

>>Jogo de volta entre Vasco x Bahia é adiado para julho

O elenco do tricolor desembarcou em Salvador na manhã desta segunda, 7, e iniciou a preparação sob o comando do técnico Guto Ferreira para enfrentar a equipe de São Januário.

Com exceção do goleiro Douglas, que fez atividade na academia, os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante do Sport, no Recife, receberam folga.

A outra parte do elenco participou de um treinamento técnico em campo. O zagueiro Jackson, recuperado de lesão, também foi ao gramado.

Já Douglas Grolli iniciou o período de transição no campo. O meia-atacante Marco Antônio e o zagueiro Rodrigo Becão trabalharam na academia. Com dores na coxa, o zagueiro Tiago continua em tratamento no DM.

Na da tarde desta terça, 8, a equipe faz o último treino antes do jogo.

adblock ativo