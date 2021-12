Bahia viaja sem o atacante Potita, liberado pela comissão

Novidade no time titular na última partida do Bahia, contra o Palmeiras, o atacante Potita não viajou nesta sexta-feira, 7, a Goiânia junto com o restante da delegação.

Ele pediu à comissão técnica para não atuar por não ter se recuperado emocionalmente após o acidente da quinta, 6, quando sua esposa foi baleada em um assalto, na Avenida Paralela. Ela foi encaminhada ao hospital, mas acabou sendo logo liberada.

Outro desfalque no setor ofensivo é o argentino Maxi Biancucchi, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A contrapartida é que o técnico Gilson Kleina terá bons reforços na defesa.

O zagueiro Demerson retorna de suspensão e Titi, de contusão. O primeiro vinha sendo o escolhido para atuar como titular ao lado de Lucas Fonseca nas últimas partidas, mas Kleina resolveu apostar em devolver o calejado Titi, mais antigo jogador do elenco tricolor, à escalação.

Outras ausências são as do lateral direito/meia Diego Macedo e do volante Bruno Paulista, ambos machucados.

