Bahia viaja para jogo decisivo pela Sul-Americana

Não deu tempo nem de digerir a derrota para a Chapecoense pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 13, enquanto muitos tricolores ainda acordavam para ir trabalhar, os jogadores do Bahia já embarcavam para a próxima missão. No caso, uma longa excursão até domingo, com a obrigação de trazer do Peru a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, quarta, 15, e de São Paulo, no próximo sábado, quem sabe, a fuga da zona de rebaixamento.

Nesta terça, 14, à tarde, em Trujillo, a equipe realiza o último treino, ainda sem local definido, antes de enfrentar o Universidad César Vallejo, quarta, às 22h, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Serão sete dias de viagem sob enorme pressão. Afinal, os jogadores só retornam para Salvador no domingo, e correm o risco de trazer na bagagem o peso de uma eliminação no torneio continental e da permanência no Z-4 do Brasileiro por mais uma rodada.

Para o duelo, o zagueiro Demerson, os laterais Diego Macedo e Guilherme Santos, o volante Rafael Miranda, o meia Lincoln e o atacante Potita foram poupados do confronto, mas devem se juntar à equipe para encarar o São Paulo. Maxi Biancucchi e Branquinho seguem lesionados.

