Bahia viaja para Fortaleza com discurso otimista do capitão

"Acredito muito no título. Tenho sonhado com o momento de levantar a taça. O meu pensamento é só este: conquistar a Copa do Nordeste, voltar para Salvador na quinta-feira e ver o aeroporto abarrotado de gente. Respeito muito o Ceará, mas temos o torcedor tricolor ao nosso lado e sabemos o nosso potencial".

Com essas palavras do capitão Titi o Bahia embarca nesta terça-feira, 28, às 20h55, para Fortaleza, onde, na quarta, 29, às 22h, decidirá a Copa do Nordeste.

A confiança tricolor é tanta que, apesar das derrotas nos dois últimos jogos, a tendência é que o técnico Sérgio Soares mantenha o time para o duelo contra o Ceará.

Força emocional

Após o revés de domingo passado, contra o Vitória da Conquista, pelo duelo de ida da final do Campeonato Baiano, Soares afirmou que o mais importante era "procurar recuperar o emocional do grupo para reverter os resultados nas duas competições".

Jean, Tony, Thales, Titi, Bruno Paulista, Wilson Pittoni, Souza, Tiago Real, Maxi Biancucchi, Kieza e Léo Gamalho devem começar jogando.

"Não será fácil, mas este time tem condições de ser campeão", disse o treinador. O capitão emendou: "Nos apoiamos no grande trabalho que realizamos no dia a dia. Ninguém chega à final por acaso. Isso foi fruto de um trabalho que começou em janeiro".

Na segunda, 27, o elenco tricolor fez apenas um regenerativo no Fazendão. Nesta terça, a partir das 16h, faz o treino no qual Sérgio Soares definirá a formação que enfrentará o Ceará.

