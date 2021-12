Bahia viaja para enfrentar Criciúma

Após uma derrota em casa, o elenco do Bahia viaja nesta segunda-feira, 17, para Santa Catarina, onde enfrenta o Criciúma em um confronto direto pela fuga da zona de rebaixamento. O tricolor está na penúltima posição do Z-4 com 31 pontos, enquanto o adversário está na lanterna com 30.

A vitória não tiraria o Bahia da zona da degola, mas é crucial para o tricolor escapar do rebaixamento, já que só faltam cinco rodadas para o término do Campeonato Brasileiro e atualmente o Bahia tem 97,8% de probabilidade de cair para a segunda divisão, de acordo com o site Chances de Gol.

Para tentar conquistar os três pontos fora de casa, o técnico interino Chales Fabian convocou os mesmos atletas que jogaram contra o Corinthians. O zagueiro Demerson, o meia Emanuel Biancucchi e o atacante Maxi Biancucchi seguem de fora do grupo, já que se recuperam de lesões.

