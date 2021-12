Bahia viaja para disputar a Florida Cup

O Bahia já embarcou para primeira competição do ano, a Florida Cup, realizada nos Estados Unidos. O time comandado por Guto Ferreira seguiu viagem para a Flórida na manhã desta segunda-feira, 9, e a chegada da delegação está prevista para as 22h (horário da Bahia).

Na Flórida, o time fará cinco treinamentos para a disputa dos dois duelos que fará. O primeiro está marcado para esta terça-feira, 10, às 17h30, no CT do Deltona Youth Soccer Club.

No torneio de pré-temporada, o Tricolor já tem os adversários definidos. Nesta quarta quinta-feira, 12, vai pegar o Wolfsburg (ALE). No domingo, 15, o time baiano pega os argentinos do Estudiantes.

