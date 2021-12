Bahia viaja com cinco da base para jogo decisivo

Com seis desfalques para jogo decisivo, o técnico do Bahia, Charles Fabian, voltou a buscar os atletas da base na manhã desta sexta-feira-5, para formar o grupo de relacionados para enfrentar o Coritiba neste domingo, 7, no Couto Pereira, às 16h (horário local).

O lateral Pará, os volantes Bruno Paulista e Feijão, o meia Rômulo e os atacantes Jeam e Jacó viajaram o elenco profissional para Curitiba, na tarde desta sexta, e poderão ser aproveitados pelo treinador.

Antes de embarcar para Curitiba, o elenco do Bahia treinou com os portões fechados, na manhã desta sexta, no Fazendão. Charles comandou um coletivo tático e testou a provável equipe que entrará em campo.

Na última rodada do Brasileirão, o treinador tricolor não contará com Emanuel, Fahel, Marcos Aurélio, Lincoln, Kieza e Maxi. Já Guilherme Santos e Demerson estarão à disposição.

Para escapar do rebaixamento, o tricolor precisa vencer o Coritiba e torcer por uma derrota do Palmeiras para o Atlético-PR e um empate ou derrota, do seu arquirrival Vitória para o Santos.

