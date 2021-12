Bahia vende programa de sócios para Arena Fonte Nova

O consórcio que administra a Arena Fonte Nova assumiu o comando do programa de sócios do Bahia. A informação foi vinculada nesta quarta-feira, 15, no jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a notícia da Folha, a concessionária formada pelas construtoras OAS e Odebrecht comprou a base de dados, o sistema de gestão e a marca do chamado TOB, o Torcedor Oficial do Bahia, numa negociação que custará R$ 1 milhão por ano.

A Arena Fonte Nova quer ampliar os benefícios do TOB e criar novas categorias de planos, incluindo alternativas para torcedores de baixa renda. Além disso, pretende, a partir do segundo semestre, quando inicia a operação do TOB, uma massiva campanha para atrair mais torcedores.

Atualmente, o TOB possui aproximadamente 5 mil associados. O plano mais barato custa R$ 70.

