Bahia vence Ypiranga em jogo-treino

Em mais uma dia de preparação para a sua volta ao Campeonato Baiano, o Bahia derrotou o Ypiranga por 2 a 1, em jogo-treino realizado na manhã deste sábado, 1º, no Fazendão.

O gol do Esquadrão no amistoso, contra o tradicional time da segunda divisão baiana, foi marcado pelo volante Hélder. Durante o jogo, o técnico Marquinhos Santos fez algumas alterações na equipe titular, colocando o lateral Galhardo e o meia Anderson Talisca.

O time que começou a partida teve Marcelo Lomba, Galhardo, Lucas Fonseca, Titi e Guilherme; Fahel, Rafael Miranda, Anderson Talisca e Rhayner; Maxi Biancuchhi e Marcão.

Foram feitos, também, muitos testes no time do Esquadrão no decorrer da partida: os zagueiros Demerson e Anderson Conceição; os laterais Madson e Raul; os volantes Hélder, Uelliton e Diego Felipe; os meias Emanuel Baincucchi e Branquinho; e o atacante Rafinha ganharam chances na formação principal.

O elenco do Bahia volta aos treinamentos no domingo, 2, às 9h, no Fazendão, com o foco voltado para o embate ante o Galícia, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O confronto acontece na próxima quarta-feira, 5, às 21h50, no estádio de Pituaçu.

