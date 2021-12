Após estrear com empate na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o sub-20 do Bahia venceu nesta segunda-feira, 6, o XV de Piracicaba por 2 a 1, no estádio Ítalo Mário Limongi, na cidade de Indaiatuba, interior paulista, em partida válida pela 2ª rodada da competição. Os gols do Esquadrãozinho foram marcados por Thiago e Luis Felipe.

Da Redação Bahia vence XV de Piracicaba e encaminha classificação na Copa SP

Com o resultado, o Tricolor chega a 4 pontos no Grupo 13 e agora divide a liderança com o Tupi-MG, que bateu o Primavera no outro duelo da tarde. Com 3 pontos, o XV de Piracicaba caiu para a terceira posição da chave.

O Bahia abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa com o atacante Thiago, chutando duas vezes para converter. O adversário chegou ao empate no fim do primeiro tempo.

No etapa complementar, o time do técnico Pablo Fernandez conseguiu voltar à frente do marcador com um belo gol do meio-campo Luiz Felipe, que chutou bem da entrada da área após uma boa troca de passes iniciada no campo de defesa.

O Esquadrãozinho entrou em campo com Fabrício; Caio, Lucimário, Enck e Hiago; Rodrigo; Luiz Felipe (Railan), Douglas, Daniel (Douglas Borel) e Thiago (João Pedro Silva); Marcelo Ryan (Elly).

Na próxima quinta, 9, às 15h15, o sub-20 do Bahia enfrentar a equipe do Primavera-SP, no mesmo local, pela última rodada da primeira fase da Copinha.

