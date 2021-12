O Bahia estreou com triunfo na Copa São Paulo de Futebol Jùnior. Nesta quarta-feira, 4, o Tricolor bateu o Trindade-GO por 3 a 1, no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), pela primeira rodada da 1ª fase da Copinha. Sob sol forte, o Esquadrão saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada no início do segundo tempo.

José Cairo Bahia vence Trindade de virada na estreia da Copa São Paulo

O resultado coloca o time comandado por Aroldo Moreira temporariamente na liderança do grupo 21, com 3 pontos ganhos. O time espera o duelo entre Fast Clube-AM x São Bernardo, também nesta quarta, às 18h, para saber a posição que terminará a rodada.

O Bahia volta a campo na sexta-feira, 6, às 20h, quando pega o Fast, também no Baetão, pela segunda rodada da 1ªfase.

>> Confira o lance a lance da partida entre Bahia x Trindade

O jogo

Sob forte calor no estádio Baetão, na tarde desta quarta, o time do Trindade começou melhor que o Bahia no primeiro tempo. Foram duas investidas antes de o zagueiro Marcel abrir o placar aos 3 minutos. Após confusão na área, a bola se ofereceu para o zagueiro que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes do goleiro Dejair.

A partir daí, foi só pressão do Trindade. O Esquadrãozinho não conseguia se encontrar em campo, mas aos 22 min o zagueiro Everson recebeu cobrança de falta vinda da direita e testou perto da meta do goleiro Talisson. Foi a primeira chegada perigosa do Bahia.

Aos 30 min, em cobrança de escanteio, outra vez apareceu o zagueiro Everson. Na pequena área, ele avançou e finalizou para estufar as redes, como se fosse um centroavante. O gol deu moral ao time comando por Aroldo Moreira, que se estabilizou na partida e não permitiu mais lances perigosos do Trindade.

No segundo tempo, o time tricolor começou comandando as iniciativas de ataque. Após algumas chances perigosas, o time baiano foi para cima e sofreu falta na entrada da área do goleiro Talisson. O jogador Hugo Moreira foi para a bola e mandou no ângulo, sem chances para o goleiro do time goiano. Após o gol, o time do Trindade quase não ameaçou a defesa do Bahia.

O zagueiro Everson chegou a ameaçar a defesa dos goianos aos 24 min, quando recebeu cruzamento, subiu mais do que todo mundo e desviou de cabeça para fora. Os jogadores do Trindade tentaram chegar, mas não conseguiram incomodar o goleiro Dejair. Áos 44 min, o atacante Douglas recebeu na entrada da área e mandou a bola no cantinho do goleiro Talisson para fazer o terceiro gol.

adblock ativo