Bahia vence Tremendão pelas quartas do Baiano

O Bahia começou muito bem sua caminhada final na briga pelo tricampeonato baiano. Fora de casa, em Senhor do Bonfim, contra o Bahia de Feira, o Tricolor venceu por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da competição e agora pode até perder pelo mesmo placar para is às semifinais do torneio, na partida de volta, no próximo domingo, às 16h, na Fonte Nova.

Finalizada a partida, agora o time esquece um pouco o Baianão e volta seu foco à Copa do Nordeste. Na quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o Bahia, que já tem a primeira posição de seu grupo garantida, recebe o Santa Cruz, em duelo que pode marcar a estreia de Tiago Ribeiro e o retorno do meia Danilo Pires.



<GALERIA ID=20515/>

O jogo



Mesmo com o péssimo gramado do estádio Pedro Amorim, o Bahia fez um primeiro no qual dominou seu xará de Feira e até conseguiu trocar passes para chegar ao setor ofensivo. Aproveitando os muitos espaços nas costas dos dois laterais do Tremendão, os meio-campistas do Tricolor abusaram de acionar Luisinho e Hayner, pela direita, e Edigar Junio pela esquerda, criando ao menos cinco ótimas oportunidades de abrir o marcador.

Os lances do Esquadrão, contudo, morreram todos na falta de pontaria de Edigar Junio e Luisinho, ou nas mãos do goleiro Waldson. Pelo lado do Bahia de Feira, o time arriscou alguns tiros de fora da área, e teve uma excelente oportunidade nos pés de Cristiano, que após ótima jogada de Bruninho, recebeu livre na área e acertou a trave direita de Marcelo Lomba.

A etapa final começou da mesma maneira que o 1º tempo terminou, com o Bahia pressionando, mas sofrendo muito sem um 'centroavante de ofício' e com a improvisação de Zé Roberto no setor. O técnico Doriva tentou deixar o time mais veloz promovendo a estreia de Henrique - que fez um bom jogo - no lugar do apagado Zé Roberto.

O time não melhorou nem piorou, mas de tanto insistir, acabou abrindo o placar aos 24 minutos, com o lateral Hayner. Após receber na direita e driblar seu marcador, ele cruzou forte e rasteiro da linha de fundo, rente à trave, e contou com a falha do goleiro Waldson, que colocou a bola para dentro das próprias redes ao tentar fazer a defesa.

O Bahia de Feira não teve força de reação e o Bahia esteve o tempo todo mais próximo de ampliar sua vantagem do que ver o adversário empatar o jogo. Após algumas oportunidades perdidas, Juninho entrou pelo meio e acertou um chutaço de perna esquerda, de fora da área, no ângulo esquerdo de Waldson, dando números finais ao marcador: 2 a 0.

adblock ativo