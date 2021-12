Em um jogo de pouca emoção, o Bahia levou a melhor sobre o Sport e ganhou a partida por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 19, na Arena Fonte Nova. O gol da partida foi feito por Maxi Biancucchi ainda no primeiro tempo.

Bruno Porciuncula Bahia vence Sport e sai em vantagem na Copa Sul-Americana

A partida de volta, na Ilha do Retiro, será na próxima quarta-feira, 26, com o empate classificando o Bahia. Antes disso, o tricolor joga pela Série B do Campeonato Brasileiro sábado, 22, às 16h30, contra o América-MG, na Arena Fonte Nova.

Bahia melhor

O Bahia dominou o primeiro tempo, marcado por um festival de passes errados, principalmente entre o meio-campo e o ataque. E foi com um passe errado que saiu o primeiro gol do Bahia. Samuel Xavier tocou para trás sem querer e Maxi aproveitou o vacilo do lateral. Ele dominou a bola, driblou Magrão e abriu o marcador aos 24 minutos.

O gol animou o Bahia, que jogava muito pela direita. Maxi, Souza e Marlon deixaram Alexandro três vezes em condições de marcar, mas atacante tricolor estava em noite de pouca inspiração. Aos 35, Souza chutou forte de dentro da área e bola bateu em Hayner, do próprio Bahia, que impediu o que seria o segundo gol da equipe baiana.

Segundo tempo morno

A segunda etapa começou com o Bahia tranquilo com o gol de vantagem. Eduardo Baptista, do Sport, tirou o meia Élber e colocou André para ir para o tudo ou nada, mas a mudança não surtiu efeito. Hernane, que também pouco produziu, saiu aos 18 para dar lugar ao meia Régis.

O tricolor tentou buscar os contra-ataques, mas a zaga do Leão da Ilha do Retiro conseguiu se defender bem. Essa dinâmica deixou o jogo com poucas chances de gol para os dois lados.

Sérgio Soares ainda tirou Souza e colocou Zé Roberto, aos 23, para tentar atacar mais o Sport. E Zé Roberto, após dois minutos em campo, ajudou o tricolor. Samuel Xavier o agrediu e foi expulso, deixando o Sport com menos um.

Os dois times pareciam gostar do placar, deixando o jogo sem emoção até o final.

<GALERIA ID=20282/>

adblock ativo