Ao vencer o Oeste por 1 a 0, na noite deste sábado, na Fonte Nova, pela 12ª rodada da Série B, o Bahia completou um pacote de missões: campanha perfeita em casa, festa da torcida, pontuação idêntica à dos líderes e veto à entrada do arquirrival Vitória no grupo de acesso à Série A.

Também coroou suas categorias de base. Sua surpreendente escalação teve seis pratas da casa: ao zagueiro Robson, de 21 anos, se juntaram os meio-campistas Yuri, 21, e Gustavo Blanco, 20, e os ofensivos Jacó e Mário, ambos de 19.

Os atacantes Kieza, Maxi e Léo Gamalho estão machucados. Antes intocáveis, os volantes Souza e Pittoni foram reservas. O técnico Sérgio Soares citou "momento", "coerência" e "competição interna".

Em terceiro lugar, o Esquadrão de Aço possui 24 pontos, assim como o líder Botafogo, o vice América-MG e o quarto colocado Náutico.





Eliano Jorge Bahia vence, se iguala aos líderes e tira rival do G-4

O jogo

O Tricolor começou sufocando os visitantes, mas foi baixando o ritmo.

Aos 2 minutos, o Oeste - dirigido por Roberto Cavalo, ídolo do Vitória e ex-técnico do Bahia - salvou-se quase em cima da linha. Aos 16, o atacante Jacó não alcançou a bola na boca do gol.



A alegria só veio aos 24 minutos, quando o meia Tiago Real recebeu passe com liberdade na área, pela esquerda, e acertou chutaço no ângulo superior direito.

O bicampeão baiano continuou buscando a ampliação da vantagem. Perdeu oportunidades claras. Chegou a encurralar os oponentes, que, aos poucos, foi se soltando de suas amarras defensivas e passou a dar sustos esporádicos.



O lateral direito tricolor Adriano Apodi reivindicou pênalti, recebeu cartão amarelo e cumprirá suspensão.

O Bahia volta a campo quarta-feira, diante do Paysandu, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Sábado, às 16h30, visita o Criciúma, em Santa Catarina.

