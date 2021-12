O Bahia continua firme no G-4 da Série B do Brasileirão. Na noite desta terça-feira, 8, o Esquadrão recebeu o lanterna Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e, com um gol nos acréscimos de Hernane Brocador, conquistou um triunfo pelo placar de 1 a 0, que garantiu o time no grupo de acesso.

Estadão Conteúdo e Redação Bahia vence Sampaio Corrêa nos acréscimos e assume 2º lugar

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 59 pontos e subiu para a segunda colocação na tabela. Já o Sampaio Corrêa estacionou nos 27 pontos e, na lanterna, teve seu rebaixamento para a Série C decretado, pois não pode mais alcançar o Oeste, que tem 37.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 36ª rodada. O Bahia enfrenta o Luverdense, às 19h30, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), e o Sampaio Corrêa recebe o Londrina, às 17h30, no Castelão, em São Luis (MA).

Mais de 35 mil tricolores foram à Fonte Nova

O jogo

Contando com o apoio da torcida, o Bahia teve muito mais posse de bola que o visitante no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para escapar da forte marcação. Victor Rangel desperdiçou uma chance incrível de cabeça logo aos três minutos, enquanto Rodrigo Ramos salvou os visitantes em finalização de Juninho já nos acréscimos.

Muito nervoso em campo, o Bahia levou um susto logo aos quatro minutos do segundo tempo, quando Diego Lorenzi cruzou e Thiago Santos chegou atrasado para completar. Na base do desespero, o time da casa criou duas boas oportunidades através de Hernane. A melhor delas aos 25 minutos. Tiago tocou de cabeça para dentro da área e o camisa 9, com o gol aberto, furou.

Até que aos 46, finalmente saiu o grito de gol do torcedor. Tiago deu belo toque e deixou Hernane de frente para o gol. O atacante mostrou categoria e cavou por cima do goleiro. Após o jogo, houve uma confusão junto ao trio de arbitragem e dois jogadores foram expulsos: Allano, pelo Bahia, e Coppetti, pelo Sampaio.

Bahia 1 x 0 Sampaio Corrêa - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: terça-feira, 8, às 20h30

Gol: Hernane, aos 47 minutos do 2º tempo, para o Bahia

Renda: R$ 774.833,00

Público: 35.658 pagantes

Árbitro: Raphael Claus (Fifa)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Rogerio Pablos Zanardo (trio de São Paulo)

Cartões amarelos: Jackson (B), Thiago Santos (S)

Cartão vermelho: Allano (B)

Bahia - Muriel, Eduardo, Tiago, Jackson e João Paulo; Renê Júnior, Juninho (Luiz Antônio) e Renato Cajá (Allano); Edigar Junio, Hernane e Victor Rangel (Misael). Técnico: Guto Ferreira.

Sampaio Corrêa - Rodrigo Ramos, Mimica (Heverton), Luíz Otávio e Wagner Fogolari; Eder Sciola, Diego Lorenzi (Coppetti), Gustavo Marmentini, Guilherme Lucena e Esquerdinha; Tiago Santos e Edgar (Henrique). Técnico: Flávio Araújo.

