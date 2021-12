Os dois gols da noite desta quarta-feira, 22, em Pituaçu, não bastaram para o Bahia se classificar na Copa do Brasil em cima do Paysandu. O tricolor baiano precisava fazer três gols para levar para os pênaltis ou quatro para se classificar. Como consolo, o Esquadrão ganhou a vaga nordestina na Copa Sul-Americana, já que o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, eliminou o Tupi e avançou à fase seguinte.

Bruno Porciuncula Bahia vence Paysandu, mas é eliminado da Copa do Brasil

Além disso, o lateral-esquerdo Ávine voltou a jogar após três anos longe dos gramados. Ele ficou em campo por 90 minutos e foi o responsável pelos lances de perigo do tricolor na partida.

O Bahia agora se prepara para receber o Botafogo, líder da série B, sábado, 25, às 16h30, na Arena Fonte Nova. O triunfo pode deixar o tricolor na liderança da competição. Já o Paysandu vai saber o próximo adversário na Copa do Brasil em sorteio na CBF na sexta, 24.

O jogo

O primeiro tempo foi praticamente o ataque do Bahia contra a defesa do Paysandu. Mas o trio de ataque tricolor não conseguiu levar grande perigo à meta do Papão.

O melhor lance foi em bola parada. Ávine, que volta a jogar após quase três anos longe dos gramados, cobrou falta com maestria aos 13 minutos e a bola bateu no travessão.

O Paysandu ainda tentou aproveitar os erros do Bahia na intermediária de ataque, mas não conseguiu também assustar Douglas.

Kieza e Souza marcam

O segundo tempo começou com o Bahia indo para o tudo ou nada, mas continuava tendo dificuldades de furar a defesa do Paysandu. O tricolor teve 19 escanteios contra o Papão, que não chutou nenhuma bola ao gol durante toda a partida.

O primeiro gol saiu graças à falha de Thiago Martins, que dominou a bola na área e tocou com o braço. Pênalti para o Bahia aos 30 minutos. Souza chutou no meio e já correu para pegar a bola e tentar os gols que dariam a classificação ao tricolor.

O Bahia continuou tentando até que, aos 41 minutos, defesa do Bahia dá um chutão para a frente, a zaga do Paysandu vacila e a bola cai nos pés de Kieza, que driblou o goleiro e marcou o segundo.

O gol incediou a partida. Sérgio Soares tirou Máxi e colocou Léo Gamalho, que pouco acrescentou. No final, a pequena torcida do Paysandu comemorou a classificação.

